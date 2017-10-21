Перзуэйзив выиграл Queen Elizabeth II Stakes

Еще одна скачка Группы 1 прошла на Аскоте субботним днем, собрав в стартовом протоколе клички 15 лошадей возрастом от трех лет. Последним предстояло потягаться силами на дистанции в одну милю ровно в борьбе за призовые, общая сумма которых превысила 1,1 миллиона евро.

Старт выдался бодрым, чему немало способствовала невиданная доселе активность Тосканини, который дебютный отрезок пошел на скорости, достойной заключительных метров забега. Несколько оторопев от подобного оборота дел, остальные включились в преследование, и более других в данном начинании преуспели американец Ланкастер Бомбер в компании с ирландским скакуном Сэром Джоном Лейвери.

Между ними и общей группой оказался дуэт в составе Си оф Грэйс и Черчилля, тогда как Перзуэйзив была в глубине участников.

Пройдя еще половину мили в подобной конфигурации, участники перешли к активным действиями лишь за три фурлонга до финиша. Некоторые, правда, предприняли подготовительные действия, что немало повлияло на будущее развитие событий. В числе активистов оказался и Перзуэйзив.

Ведомый по дистанции небезызвестным Френки Деттори, Перзуэйзив стал ощутимо прибавлять в скорости и атаковал лидеров по левому краю скаковой дорожки. Пройдя еще два фурлонга бок о бок с ними, он вышел вперед на один корпус и первым достиг цели, уложившись в 1.46,13.

Позади него финишировал Рибчестер, управлял которым Уильм Бьюик. Замыкал тройку в отчетном забеге Черчилль жокея Райана Мура, который уступил предшественнику половину корпуса.

Плотность участников была весьма высокой, иллюстрацией чему стал разрыв между третьим и четвертым местами – всего нос отделил Натру Роберта Хавлина от третьей позиции. А вот на пятом месте в итоговом протоколе значился Си оф Грэйс, которым руководил Даниэль Тадхоуп.

За победу в «королевском» забеге Перзуэйзив заработал 640 тысяч евро, в то время как за второе место организаторы выделили 250 тысяч. Третий призер довольствовался 125 тысячами.