Форевер Анбрайдлд Неожиданно Побеждает на «Дель Маре»

Первоклассный забег с ощутимыми призовыми в два миллиона долларов стал одним из первых событий Кубка конезаводчиков в текущем году. Восемь кобыл вышли на старт дистанции в милю и одну восьмую и попытались доказать, что именно они достойны титула победительницы отчетного состязания.

Старт выдался плавным, но оперативнее других в борьбу за лидерство включились Абель Тасман, начинавшая с первых ворот, и Шампэйн Рум, приближавшаяся с противоположного от перил края.

В первый поворот участницы вошли при лидерстве Шампэйн Рум, в корпусе от которой располагалась Абель Тасман, тогда как еще в половине корпуса позади шла Стэллар Уайнд. Другие же участницы также находились в непосредственной близости и не позволяли лидирующему трио чувствовать себя в безопасности. Что примечательно, Форевер Анбрайдлд расположилась на предпоследней позиции, уступая лидирующей лошади не менее пяти корпусов.

Понимая, что дело пахнет жаренным, Джон Веласкес, управлявший Форевер Анбрайдлд, уже в середине дистанции стал увеличивать скорость и подтягиваться к лидерам. Совершая обгоны на внешнем радиусе один за другим, он постепенно вывел свою подопечную на третью промежуточную позицию, что стало отличным плацдармом для дальнейших атак.

Данные проявления активности не остались незамеченными и члены общей группы также прибавили, заставив Форевер Анбрайдлд опуститься на шестое место.

Борьба за первые позиции не утихала ни на минуту, но самое важное событие произошло при выходе из второго поворота. Группа лидеров, словно по сигналу, рассыпалась и разошлась в стороны, оставив в центре дорожки непозволительно много свободного места. Веласкес сумел молниеносно сориентироваться в ситуации и бросил свою лошадь в атаку, сумев тут же выбиться в лидеры.

Майк Смит, выступавший верхом на Абдель Тасман, недолго думая, пустился вдогонку и держал зрителей в напряжении до самой финишной черты. Несмотря на все его старания, Форевер Анбрайдлд первой пересекла заветную отметку, затратив на прохождение дистанции 1:50.25 минуты. Абдель Тасман стала второй, проиграв половину корпуса. Замкнула тройку призеров Парадайс Вудс, оказавшаяся еще на корпус дальше.