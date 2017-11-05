Ган Раннер – Лучший на Breeders’ Cup Classic

Вечер прошедшей субботы на калифорнийском ипподроме «Дель Мар» стал временем, когда взоры всех любителей лошадиных скачек мира обернулись в ту сторону. Причиной тому стала программа из целого ряда скачек Группы 1, в числе которых был и классический забег на милю с четвертью.

Побороться за призовые в размере шести миллионов долларов вышло одиннадцать лошадей возрастом от трех лет.

Первым инициативу взял на себя Эррогейт, который с небольшим преимуществом опережал главных конкурентов. Но буквально секундами позже подле него оказался Ган Раннер, сместившийся с дальних ворот и, благодаря отличной скорости, вышедший на первое место.

Интересно, что в данном случае, вопреки традиционному развитию событий, участникам забега не удалось сформировать сплоченную группу, которая преследовала бы лидеров и не позволяла бы тем уйти в отрыв. Напротив, лошади разбились на пары и пытались самостоятельно улучшить собственное положение, рассыпавшись по беговой дорожке.

Некоторое подобие порядка сложилось уже по прошествии середины дистанции и, как показало последующее развитие событий, было уже слишком поздно. Эррогейт серьезно отстал, увязнув в новообразованной общей группе и уступая лидеру девять корпусов. В то же время, Ган Раннер и Коллектэд шли бок о бок, опережая ближайших преследователей на два с половиной корпуса.

Некоторые ожидания оставались на момент выхода из завершающего поворота, когда позади идущими лошадьми традиционно проводятся атаки. Вопреки всему, чуда не случилось, и Ган Раннер вместе с Коллектэдом продолжили бороться за первую строчку лишь друг с другом.

Мартин Гарсия, управлявший последним, не жалел ударов, но не смог заставить своего подопечного прыгнуть выше головы. Что же до его визави, то Ган Раннер, ведомый по дистанции Флораном Жеро, похоже, и вовсе не слышал о таком понятии как усталость.

Как следствие, Ган Раннер даже немного увеличил свой отрыв, составивший на финише два с четвертью корпуса. Победное время составило 2:01.29 минуты. Коллектэд так и остался вторым, опередив третьего финишера, Уест Коуста, на корпус с четвертью.