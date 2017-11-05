Талисманик Приходит Первым на Longines Breeders’ Cup Turf

Еще один забег из серии Кубка конезаводчиков, относящийся к Группе 1, предполагал выступление лошадей возрастом от трех лет на дистанции в полторы мили. Что же до призового фонда, то его размер составил четыре миллиона долларов.

Наиболее активными из четырнадцати участников на первых метрах дистанции оказались Оскар Перформанс и Хайлэнд Рил, вышедшие во главу гонки. Также к ним присоединился Бич Патрол, заставивший Хайлэнд Рила немного отойти назад.

Как и в Классическом забеге, прошедшем в тот же день, единой общей группы преследователи не составили, но Талисманику удалось расположиться неподалеку от лидеров и попасть в их ритм, не отставая при прохождении дистанции.

Соревнующиеся уплотнились лишь по прохождении трети дистанции, а Талисманик оказался лишь на шестой позиции, пропустив вперед себя Сэдлерс Джоя и Ханта.

Еще треть пути никто из участников не пытался улучшить собственное положение, сохраняя статус-кво. Первые приготовления к будущим атакам начались лишь по прошествии одной мили, когда на внешнем радиусе собралось сразу несколько лошадей, готовых вырываться вперед с выходом на финишную прямую.

Первым «продавливать» лидера стал Бич Патрол, который уже находился на втором месте. Несмотря на относительно удачное начинание, невооруженным глазом было видно, что ему не хватит свежести, чтобы продержаться на ведущей позиции до самого финиша.

По внешней стороне уже разгонялся Хайлэнд Рил, ведомый Райаном Муром. Команда ирландского скакуна изо всех сил пыталась защитить титул. Не исключено, что затея могла бы иметь успех, не вмешайся в борьбу Талисманик, управляемый Микаэлем Барзалоной.

Британский конь ускорился так, словно позади не было более мили пути. Легко вырвавшись вперед, он продолжал удерживать первое место, несмотря на серьезное сопротивление Хайлэнд Рила и неожиданно «ожившего» Бич Патрола.

К сожалению для двух последних, места для ответных маневров уже не оставалось и Талисманик сумел победить, показав итоговое время в 2:26.19 минуты. Бич Патрол, уступивший ему половину корпуса, стал вторым. Хайлэнд Рил сумел занять лишь третью позицию, находясь еще в полутора корпусах позади.