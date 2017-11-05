Уорлд Эппрувал Ожидаемо Побеждает на Breeders’ Cup Mile

Как мы уже упоминали в других обзорах, субботний вечер на ипподроме «Дель Мар» в американской Калифорнии отметился целым рядом скачек Группы 1, в число которых вошел и забег на милю.

Четырнадцать участников возрастом от трех лет боролись за призовые, общий размер которых достигал два миллиона долларов.

Старт вышел весьма любопытным, причиной чему высокая активность целого ряда участников. В особенности следует выделить Уорлд Эппрувала, Миднайт Шторма, Хоум оф зэ Брейва и Блэкджеккэта. Именно данная четверка выстроилась в линию, ведя между собой борьбу за безоговорочное лидерство.

По прошествии четверти мили единолично возглавлять гонку выпало Миднайт Шторму, в непосредственной близости от которого расположились Харт ту Харт и Хоум оф зэ Брейв. Что же до остальных претендентов на лидерство, то они также были недалеко, уступая первой лошади не более корпуса-полутора.

Отметка в три четверти дистанции была пройдена в сложившемся порядке, однако далее события стали принимать всецело непредсказуемый оборот.

С выходом на финишную прямую, Харт ту Харт безо всяких проблем преодолел сопротивление Миднайт Шторма и вышел в лидеры. Тем не менее, радоваться сидевшему в его седле Жульену Лепаро выпало недолго, ведь Уорлд Эппрувал с Джоном Веласкесом в седле уже пробились через гущу конкурентов и принялись ускоряться по внешней стороне.

Одновременно с описанными событиями еще трое преследователей попытали счастья, атакуя лидеров с разных сторон, что создало сильную неразбериху и немало дезориентировало Харт ту Харта.

Уорлд Эппрувалу, уже создавшему себе определенное преимущество, оставалось лишь воспользоваться моментом и довести дело до победного конца. Сказано-сделано. Конь Джона Веласкеса безо всяких проблем достиг финишной черты, добыв победу при времени в 1:34.55 минуты.

Из числа оставшихся, лучше иных в ситуации сориентировался Симус Хеффернан, управлявший Ланкастер Бомбером. Именно им удалось занять вторую строчку при отставании от победителя на корпус с четвертью. Третьим по успешности оказался дуэт в составе жокея Кента Десормо и Блэкджеккэта, которые находились еще на голову дальше.