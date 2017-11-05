Блистательный Финиш Приносит Вухиде Победу на Breeders’ Cup Filly and Mare Turf

Еще одна первоклассная гонка, состоявшаяся в субботу на ипподроме «Дель Мар», была организована для кобыл возрастом от трех лет. Участницам предстояло преодолеть дистанцию в милю и одну восьмую в борьбе за призовой фонд, составивший два миллиона долларов.

В случае отчетного забега число претенденток на участие превышало обще допустимое количество выступающих, из-за чего Киттенс Роар и Респонсиблфорлав остались вне стартового протокола в результате жеребьевки.

Остальные четырнадцать лошадей вышли на старт и изо всех сил бросились вперед, стоило прозвучать стартовому сигналу. После прохождения короткой стартовой прямой во главе забега оказалась чилийская лошадь Дасита, в половине корпуса от которой шла Лэди Илай, а замыкала тройку лидеров Грэнд Джете.

Основная часть участниц расположилась относительно недалеко как для данной стадии гонки, уступая лидирующему дуэту порядка трех корпусов.

По прошествии первого поворота ситуация поменялась наиболее кардинальным образом, выведя вперед Зипессу, тогда как на второй позиции оказалась Эвендж, а замыкала временную тройку лидеров Вухида, отстававшая от первопроходчицы на два с половиной корпуса.

Перед входом во второй поворот началась серьезная борьба за третье место, на которое, помимо упомянутой Вухиды, также претендовала Камбоджа. Это событие стало предвестником более широкой атаки позади идущих, которые максимально приблизились к лидерам за время прохождения поворота.

В случае данного забега имело место быть классическое развитие событий, когда основная борьба за лидерство происходит при выходе из завершающего поворота на финишную прямую.

Вухида, руководимая Уильямом Бьюиком, первой начала продвигаться вперед и, не встречая ни малейшего сопротивления, легко вышла на оперативное пространство. С некоторым опозданием свою контратаку начала и Камбоджа жокея Дрейдена ван Дайка, но момент был упущен.

Созданного преимущества хватило Вухиде для победного завершения гонки при общем времени в 1:47.91 минуты. В то же время, отличный рывок Рододендрон, руководимой Райаном Муром, позволил ей выйти на вторую позицию, уступив победительнице корпус. Камбоджа была вынуждена довольствоваться третьим местом, расположившись на еще три четверти корпуса далее.