Удивительный финиш Мозу Катчана приносит ему победу на QE II Cup

С большим ожиданием подходили любители скачек к сегодняшнему дню. За победу в гонке боролись сразу восемнадцать участников, а призовой фонд превышал сто восьмидесят миллионов иен. Протяженность пути составила две тысячи двести метров.

Старт вышел относительно спокойным – было видно, что путь предстоит немалый, и никто из соревнующихся не спешил выкладываться на полную. Тем не менее, без лидера обойтись не могло. Несколько повременив, вперед вышел Квинс Милагро, тогда как вплотную к нему скакал Крокосмия. Несколько дальше, уступая порядка двух корпусов, скакал Мозу Катчан, возглавивший общую группу.

По прошествии полутора километров Квинс Милагро был единоличным лидером, опережая ближайшего из своих преследователей на два с половиной-три корпуса. Та же дистанция отделяла и Крокосмию от остальных, но постепенно преимущество второй лошади стало таять и к завершению второго поворота ближайшие из преследователей уже вышли на один уровень с ней.

Оказавшись в практически отчаянном положении, Руюджи Вада, управлявший Крокосмией, бросился в атаку и после непродолжительной борьбы с Квинс Милагро вышел на первое место.

Сразу несколько лошадей из числа ранее шедших позади него бросились догонять. Возглавить это выпало Максимуму де Парису, который уступал лидеру порядка двух корпусов.

Впрочем, ему явно недоставало свежести, что было видно даже невооруженным глазом. В подобной ситуации более реальные шансы были лишь у Мозу Катчана, в седле которого расположился небезызвестный Мирко Демуро, и Микки Квина, выступавшего с жокеем Сугурой Хаманакой.

Стремительная атака данного дуэта на последних метрах финишной прямой позволила Мозу Катчану вырвать победу с преимуществом над Крокосмией всего в шею. Лучшее время гонки составило 2:14.3 минуты.

На третьей позиции, отстав еще на голову, окончил забег Микки Квин. Максимум де Парис остался четвертым, а замыкал пятерку лучших в данном забеге Вивлос.