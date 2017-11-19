Невероятный Финиш Персиан Найта на Mile Championship

Еще один из забегов Группы 1 запланированный на текущий месяц привлек внимание восемнадцати участников. Общий призовой фонд гонки на тысячу шестьсот метров превышал двести миллионов иен.

Старт выдался весьма активным, ведь лошади, находившиеся на дальних воротах, были вынуждены улучшать собственные позиции. Поначалу быстрее были именно участники, находящиеся по краям беговой дорожки, но по результатам первых трехсот метров на острие забега оказались Мальтиз Апогей, Янг Мэн Пауер и Данон Мэйор. Ближайшим из преследователей, отставая на корпус, был Мун Крест, а основная группа шла еще корпусом далее.

Скорости начали возрастать при прохождении поворота, и тот же Мун Крест выдвинулся вперед, оказавшись уже на третьей позиции. Впрочем, более активно вели себя все без исключения соревнующиеся, что заставило их рассыпаться по всей ширине дорожки при выходе на финишную прямую.

Установился полнейший хаос, и относительно долгое время было невозможно определить, кто же из лошадей сумеет перевесить чашу весов в свою сторону.

Когда до заветной линии оставалось не более полутора сотен метров, Эйр Спайнел, управляемый Райаном Муром, вырвался вперед и повел за собой Сангрейзера, с Юичи Фукунагой в седле, и Рейне Минору, верхом на котором скакал Руиджи Вада.

Создавалось впечатление, что трио победителей определенно, ведь до цели было не более пятидесяти метров. И именно в этот момент Персиан Найти с жокеем Мирко Демуро совершил подвиг. Сумев преодолеть сопротивление лидеров, подопечный итальянского жокея протиснулся на первое место, опередив раздосадованного Эйр Спайнела на нос. Победное время японского скакуна составило 1:33.8 минуты.

На третьем месте, уступив коню Райана половину корпуса, забег завершил Сангрейзер. Еще на три четвертых корпуса позади оказался Рейне Минору. Замыкала же пятерку в отчетном состязании Исла Бонита, на которой выступал Кристоф Лемар.

Победителю отошло свыше ста миллионов иен, тогда как за второе место дали около сорока двух, а за третье – примерно двадцать шесть с половиной.