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Сборная Канады хочет сыграть с Россией на этапах Евротура в Москве и Финляндии

Сборная Канады хочет сыграть с Россией на этапах Евротура в Москве и Финляндии
Р-Спорт

36 мин. назад

Будет круто даже без игроков из НХЛ.

«Канадцы начинают собирать команду из игроков, выступающих в Европе. Они просят сыграть с нами на этапе Евротура в Финляндии и на этапе в Москве. Они пришлют заявки, мы будем их рассматривать. Американцы в этом плане более пассивны», – сказал заявил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

  • Этапы в Хельсинки и Москве проходят в ноябре-декабре.
  • В Евротуре участвуют Россия, Финляндия, Чехия и Швеция.
  • Сборная Канады выступала на некоторых этапах Евротура в конце 1990-х – начале 2000-х. Ее результаты не влияли на итоговое распределение места.
  • Олимпийские игры-2018 впервые за 20 лет пройдут без игроков из НХЛ.

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