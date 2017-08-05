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Генменеджер сборной Канады подтвердил участие на Кубке Первого канала-2017
Хоккейная классика в облегченных составах.
Генеральный менеджер канадской команды Шон Бурк объявил об участии «кленовых листьев» на Кубке Первого канала.
«ФХР подтвердила участие сборной Канады в Кубке Первого канала 2017 года», – сказал Бурк.
- В мае исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что сборная Канады хочет сыграть с командой России на этапах Евротура в Финляндии и Москве и начинает собирать команду из игроков, выступающих в Европе.
- Выступление канадцев на этапах Евротура послужит подготовку к Олимпийским играм-2018, которые впервые за 24 года пройдут без игроков из НХЛ.
- Сборная Канады выступала на некоторых этапах Евротура в конце 1990-х – начале 2000-х. Ее результаты не влияли на итоговое распределение мест.
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