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Генменеджер сборной Канады подтвердил участие на Кубке Первого канала-2017

Генменеджер сборной Канады подтвердил участие на Кубке Первого канала-2017
Р-Спорт

34 мин. назад

Хоккейная классика в облегченных составах.

Генеральный менеджер канадской команды Шон Бурк объявил об участии «кленовых листьев» на Кубке Первого канала.

«ФХР подтвердила участие сборной Канады в Кубке Первого канала 2017 года», – сказал Бурк.

  • В мае исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что сборная Канады хочет сыграть с командой России на этапах Евротура в Финляндии и Москве и начинает собирать команду из игроков, выступающих в Европе.
  • Выступление канадцев на этапах Евротура послужит подготовку к Олимпийским играм-2018, которые впервые за 24 года пройдут без игроков из НХЛ.
  • Сборная Канады выступала на некоторых этапах Евротура в конце 1990-х – начале 2000-х. Ее результаты не влияли на итоговое распределение мест.

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