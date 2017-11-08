Онлайн

Швейцария - Канада

Кубок Карьяла - 8 ноября 2017

Хоккей, Кубок Карьяла. Следите за матчем Швейцария – Канада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:15 8 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария – Канада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Швейцария и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

