Швейцария
    -
    22:15
    08.11.17
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      Швейцария - Канада
      Кубок Карьяла - 8 ноября 2017

      Хоккей, Кубок Карьяла. Следите за матчем Швейцария – Канада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:15 8 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария – Канада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Швейцария и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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