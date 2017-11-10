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Чехия - Швейцария

Кубок Карьяла - 10 ноября 2017

Хоккей, Кубок Карьяла. Следите за матчем Чехия – Швейцария на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Чехия – Швейцария? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Чехия и Швейцария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

