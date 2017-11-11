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Финляндия - Швеция

Кубок Карьяла - 11 ноября 2017

Хоккей, Кубок Карьяла. Следите за матчем Финляндия – Швеция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Финляндия – Швеция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Финляндия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

