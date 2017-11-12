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Россия - Чехия

Кубок Карьяла - 12 ноября 2017

Хоккей, Кубок Карьяла. Следите за матчем Россия – Чехия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Россия – Чехия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Россия и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

