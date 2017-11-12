Финляндия
    -
    18:30
    12.11.17
    Hartwall Arena
    Канада
      Кубок Карьяла • Регулярный
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      Финляндия - Канада
      Кубок Карьяла - 12 ноября 2017

      Хоккей, Кубок Карьяла. Следите за матчем Финляндия – Канада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Финляндия – Канада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Финляндия и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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