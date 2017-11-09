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Россия проиграла Финляндии на старте Кубка Карьяла
Команда Олега Знарка отыгралась со счета 0:2, но пропустила в концовке.
Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.
У сборной России шайбы забросили Кирилл Капризов (27-я минута) и Сергей Плотников (38), у финнов отличились Йонас Кемпайнен (2), Миро Хейсканен (24) и Атте Охтамяя (51).
- В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии в субботу.
- Финны в этот же день встретятся со шведами.
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