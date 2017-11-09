From Official Website

Россия проиграла Финляндии на старте Кубка Карьяла

Россия проиграла Финляндии на старте Кубка Карьяла
Eurosport

3 ч. назадИзменено 1 час назад

Команда Олега Знарка отыгралась со счета 0:2, но пропустила в концовке.

Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

У сборной России шайбы забросили Кирилл Капризов (27-я минута) и Сергей Плотников (38), у финнов отличились Йонас Кемпайнен (2), Миро Хейсканен (24) и Атте Охтамяя (51).

  • В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии в субботу.
  • Финны в этот же день встретятся со шведами.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди

03:00
Популярные видео
Если бы гол Овечкина считали за три, «Вашингтон» не проиграл бы «Баффало»
 846 просмотровВчера в 08:34
«Айлендерс» и «Эдмонтон» дотянули до овертайма, а потом быстренько разошлись по домам
 141 просмотровВчера в 08:36
А еще вам может понравиться