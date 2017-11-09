Россия проиграла Финляндии на старте Кубка Карьяла

Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

У сборной России шайбы забросили Кирилл Капризов (27-я минута) и Сергей Плотников (38), у финнов отличились Йонас Кемпайнен (2), Миро Хейсканен (24) и Атте Охтамяя (51).

В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии в субботу.

Финны в этот же день встретятся со шведами.

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