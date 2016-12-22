Торпедо НН
Завершено
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19:00
22.12.16
Динамо Москва
КХЛ • Регулярный
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Торпедо НН - Динамо Москва
КХЛ - 22 декабря 2016

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Торпедо НН – Динамо Москва на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Торпедо НН – Динамо Москва? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Торпедо НН и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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