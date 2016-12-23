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Сибирь - Йокерит
КХЛ - 23 декабря 2016
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сибирь – Йокерит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 23 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сибирь – Йокерит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Сибирь и Йокерит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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