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Красная Звезда - Амур

КХЛ - 24 декабря 2016

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Красная Звезда – Амур на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:30 24 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Красная Звезда – Амур? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Красная Звезда и Амур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

