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Сочи - Динамо Москва
КХЛ - 24 декабря 2016
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сочи – Динамо Москва на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 24 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сочи – Динамо Москва? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Сочи и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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