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Барыс Астана - Металлург Магнитогорск
КХЛ - 25 декабря 2016
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Барыс Астана – Металлург Мг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 25 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Барыс Астана – Металлург Мг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Барыс Астана и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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