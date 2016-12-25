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Нефтехимик - СКА

КХЛ - 25 декабря 2016

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Нефтехимик – СКА на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 25 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нефтехимик – СКА? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Нефтехимик и СКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

