Металлург Нк
    Завершено
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    15:00
    28.12.16
    Сибирь
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    Металлург Новокузнецк - Сибирь
    КХЛ - 28 декабря 2016

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Металлург Нк – Сибирь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 28 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Металлург Нк – Сибирь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Металлург Нк и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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