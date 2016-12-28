ЦСКА
    1-й период
    0
    -
    0
    19:30
    28.12.16
    Динамо Москва
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      ЦСКА - Динамо Москва
      КХЛ - 28 декабря 2016

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – Динамо Москва на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 28 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – Динамо Москва? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются ЦСКА и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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