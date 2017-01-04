Барыс Астана
Завершено
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16:30
04.01.17
Спартак
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    Барыс Астана - Спартак
    КХЛ - 4 января 2017

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Барыс Астана – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 4 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Барыс Астана – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Барыс Астана и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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