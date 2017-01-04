Югра
    Завершено
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    14:30
    04.01.17
    Торпедо НН
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    Югра - Торпедо НН
    КХЛ - 4 января 2017

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Югра – Торпедо НН на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 4 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Югра – Торпедо НН? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Югра и Торпедо НН, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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