Ак Барс
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    17:00
    05.01.17
    Салават Юлаев
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      Ак Барс - Салават Юлаев
      КХЛ - 5 января 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Ак Барс – Салават Юлаев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ак Барс – Салават Юлаев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Ак Барс и Салават Юлаев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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