Барыс Астана
    3-й период
    0
    -
    3
    16:30
    06.01.17
    Сочи
    КХЛ • Регулярный
    Календарь
    Перед матчем

    Онлайн
    Барыс Астана - Сочи
    КХЛ - 6 января 2017

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Барыс Астана – Сочи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Барыс Астана – Сочи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Барыс Астана и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0