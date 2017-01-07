Металлург Нк
    Завершено
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    13:00
    07.01.17
    Динамо Москва
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    Металлург Новокузнецк - Динамо Москва
    КХЛ - 7 января 2017

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Металлург Нк – Динамо Москва на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Металлург Нк – Динамо Москва? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Металлург Нк и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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