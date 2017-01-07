Авангард
Завершено
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14:00
07.01.17
Локомотив
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Авангард - Локомотив
КХЛ - 7 января 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Авангард – Локомотив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Авангард – Локомотив? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Авангард и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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