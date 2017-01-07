Ак Барс
    Завершено
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    17:00
    07.01.17
    Металлург Мг
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    Ак Барс - Металлург Магнитогорск
    КХЛ - 7 января 2017

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Ак Барс – Металлург Мг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Ак Барс – Металлург Мг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Ак Барс и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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