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Красная Звезда - Йокерит

КХЛ - 12 января 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Красная Звезда – Йокерит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 12 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Красная Звезда – Йокерит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Красная Звезда и Йокерит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

