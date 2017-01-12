Салават Юлаев
    -
    17:00
    12.01.17
    Торпедо НН
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      Салават Юлаев - Торпедо НН
      КХЛ - 12 января 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Салават Юлаев – Торпедо НН на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 12 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Салават Юлаев – Торпедо НН? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Салават Юлаев и Торпедо НН, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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