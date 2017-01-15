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Северсталь - Металлург Новокузнецк

КХЛ - 15 января 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Северсталь – Металлург Нк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Северсталь – Металлург Нк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Северсталь и Металлург Нк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

