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Барыс Астана - Салават Юлаев

КХЛ - 16 января 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Барыс Астана – Салават Юлаев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 16 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Барыс Астана – Салават Юлаев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Барыс Астана и Салават Юлаев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

