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Спартак - Слован
КХЛ - 17 января 2017
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Спартак – Слован Братислава на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 17 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак – Слован Братислава? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Спартак и Слован Братислава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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