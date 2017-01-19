Трактор
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    19.01.17
    Красная Звезда
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      Трактор - Красная Звезда
      КХЛ - 19 января 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Трактор – Красная Звезда на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Трактор – Красная Звезда? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Трактор и Красная Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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