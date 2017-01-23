Онлайн

Локомотив - Металлург Магнитогорск

КХЛ - 23 января 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Локомотив – Металлург Мг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 23 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Локомотив – Металлург Мг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Локомотив и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

