Йокерит
    -
    19:30
    24.01.17
    Барыс Астана
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      Йокерит - Барыс Астана
      КХЛ - 24 января 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Йокерит – Барыс Астана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Йокерит – Барыс Астана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Йокерит и Барыс Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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