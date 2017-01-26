Йокерит
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    19:30
    26.01.17
    Автомобилист
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      Йокерит - Автомобилист
      КХЛ - 26 января 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Йокерит – Автомобилист на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 26 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Йокерит – Автомобилист? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Йокерит и Автомобилист, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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