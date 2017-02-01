Барыс Астана
    -
    16:30
    01.02.17
    Йокерит
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      Барыс Астана - Йокерит
      КХЛ - 1 февраля 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Барыс Астана – Йокерит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барыс Астана – Йокерит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Барыс Астана и Йокерит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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