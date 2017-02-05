Югра
    -
    14:30
    05.02.17
    Динамо Минск
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      Югра - Динамо Минск
      КХЛ - 5 февраля 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Югра – Динамо Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 5 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Югра – Динамо Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Югра и Динамо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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