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Йокерит - Ак Барс

КХЛ - 16 февраля 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Йокерит – Ак Барс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 16 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Йокерит – Ак Барс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Йокерит и Ак Барс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

