Барыс Астана
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    14:00
    18.02.17
    Авангард
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      Барыс Астана - Авангард
      КХЛ - 18 февраля 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Барыс Астана – Авангард на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 18 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барыс Астана – Авангард? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Барыс Астана и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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