СКА
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    17:00
    23.02.17
    Витязь
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
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      СКА - Витязь
      КХЛ - 23 февраля 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем СКА – Витязь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 23 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче СКА – Витязь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются СКА и Витязь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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