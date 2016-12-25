Eurosport
Майкл Гарнет совершил сэйв года за 1,5 минуты до финальной сирены игры с «Салаватом»
Видео, которое объяснит, что такое хорошая игра клюшкой.
«Медвешчак» принимал «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. За полторы минуты до финальной сирены гости имели 100-процентную возможность выйти вперед и забрать 3 очка, но 34-летний голкипер Майкл Гарнет клюшкой отбил шайбу, посланную Сами Лепистё под перекладину.
- Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а серии буллитов точнее оказались игроки хорватской команды – 3:2 Б.
- «Медвешчак» занимает 11-е место таблице Западной конференции. От зоны плей-офф команду из Загреба отделяют 13 очков.
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