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Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд КХЛ по числу шайб за сезон

Мозякин установил рекорд КХЛ по числу шайб за сезон
Eurosport

29 мин. назад

Следующая планка – рекорд по числу набранных очков.

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Счет в игре на 15-й минуте открыл Сергей Мозякин. Хоккеист забросил 37-ю шайбу в регулярном чемпионате-2016/17 и побил рекорд по числу голов за один сезон.

Прежний рекорд был установлен экс-форвардом «Йокерита» Стивом Мозесом в сезоне-2014/15 (36).

  • Мозякин лидирует в таблицах бомбардиров и снайперов с 73 (37+36) очками.
  • За 8 предыдущих сезонов КХЛ Мозякин 5 раз становился лучшим бомбардиром. Единственным хоккеистом, трижды прерывавшим гегемонию Сергея, становился Александр Радулов, который весной 2016 года уехал в НХЛ.
  • Мозякину осталось 7 очков до рекорда Радулова по числу очков за один сезон (80 баллов в сезоне-2010/11).

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(фото: официальный сайт «Металлурга»)

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