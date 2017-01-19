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Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд КХЛ по числу шайб за сезон
Следующая планка – рекорд по числу набранных очков.
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Счет в игре на 15-й минуте открыл Сергей Мозякин. Хоккеист забросил 37-ю шайбу в регулярном чемпионате-2016/17 и побил рекорд по числу голов за один сезон.
Прежний рекорд был установлен экс-форвардом «Йокерита» Стивом Мозесом в сезоне-2014/15 (36).
- Мозякин лидирует в таблицах бомбардиров и снайперов с 73 (37+36) очками.
- За 8 предыдущих сезонов КХЛ Мозякин 5 раз становился лучшим бомбардиром. Единственным хоккеистом, трижды прерывавшим гегемонию Сергея, становился Александр Радулов, который весной 2016 года уехал в НХЛ.
- Мозякину осталось 7 очков до рекорда Радулова по числу очков за один сезон (80 баллов в сезоне-2010/11).
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(фото: официальный сайт «Металлурга»)
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