Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой заплатил голкиперу за пропущенный буллит прямо на льду

Эпизод произошел в «Матче всех звезд КХЛ», который сегодня проходит в Уфе.

Гилрой не реализовал первый буллит в конкурсе на самое красивое исполнение, после чего подъехал к киперу и вручил ему деньги. Тот покинул ворота и Мэтт спокойно забросил шайбу.

На буллит отреагировали в СКА. В Питере рады, что договорняки возможны только в матчах звезд.

Мэтт Гилрой перешел в «Спартак» в 2015 году, до этого он выступал за «Атлант».

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