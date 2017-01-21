Eurosport
Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой заплатил голкиперу за пропущенный буллит прямо на льду
Регина Дубовицкая смеялась громче всех.
Эпизод произошел в «Матче всех звезд КХЛ», который сегодня проходит в Уфе.
Гилрой не реализовал первый буллит в конкурсе на самое красивое исполнение, после чего подъехал к киперу и вручил ему деньги. Тот покинул ворота и Мэтт спокойно забросил шайбу.
На буллит отреагировали в СКА. В Питере рады, что договорняки возможны только в матчах звезд.
- Мэтт Гилрой перешел в «Спартак» в 2015 году, до этого он выступал за «Атлант».
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