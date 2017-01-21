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Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой заплатил голкиперу за пропущенный буллит прямо на льду

Гилрой заплатил голкиперу за пропущенный буллит прямо на льду
Eurosport

14 ч. назад

Регина Дубовицкая смеялась громче всех.

Эпизод произошел в «Матче всех звезд КХЛ», который сегодня проходит в Уфе.

Гилрой не реализовал первый буллит в конкурсе на самое красивое исполнение, после чего подъехал к киперу и вручил ему деньги. Тот покинул ворота и Мэтт спокойно забросил шайбу.

На буллит отреагировали в СКА. В Питере рады, что договорняки возможны только в матчах звезд.

  • Мэтт Гилрой перешел в «Спартак» в 2015 году, до этого он выступал за «Атлант».

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