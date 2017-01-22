Eurosport
Ткачев заткнул за пояс Тарасенко и Гусева, забросив буллит на Матче Звезд с тройным разворотом
Казалось, удивить современного болельщика уже нечем, но нет.
В субботу в Уфе прошло мастер-шоу Матча звезд КХЛ-2017. Победу в конкурсе буллитов одержал форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев. Хоккеист клюшкой поднял шайбу, совершил тройной разворот и распечатал ворота Игоря Шестеркина, который впал в гипноз от действий соперника.
- Восток выиграл мастер-шоу со счетом 5:2. Матч звезд пройдет 22 января.
- В сезоне-2016/17 Ткачев сыграл 52 матча и набрал 27 (15+22) очков.
- Трюк 23-летнего форвард стал достойным продолжателем дела Владимира Тарасенко и Никиты Гусева.
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