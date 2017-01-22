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Игрок ЦСКА Иван Телегин и Пелагея стали родителями

Телегин и Пелагея стали родителями
Р-Спорт

3 ч. назад

У пары родилась дочь.

Нападающий ЦСКА Иван Телегин во время Матча звезд КХЛ сообщил, что у него и певицы Пелагеи родилась дочка.

«Вчера вечером у нас родилась дочка, назвали Таисией. С этим уже поздравили партнеры. Чувствует себя хорошо», – цитирует Телегина «СЭ».

В честь семейного праздника новоиспеченному отцу подарили куклу-неваляшку для дочери.

  • 24-летний Телегин набрал 10 (2+8) очков в 36 матчах регулярного чемпионата-2016/17.
  • Супруга хоккеиста Пелагея исполняла гимн России перед матчами чемпионата мира-2016 и Кубка мира-2016.
  • Иван Телегин и Пелагея Ханова тайно сыграли свадьбу в июне 2016 года. У хоккеиста уже есть сын от гражданского брака, для Пелагеи это первый ребенок.

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